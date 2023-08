Puccini all’Orto Botanico Un racconto intimo del Maestro

“Piccolo, come le stelle” è il titolo dello spettacolo teatrale di e con Elisabetta Salvatori sul compositore lucchese Giacomo Puccini, prossimo appuntamento del festival Musei del Sorriso in programma domani alle 17, all’Orto Botanico di Lucca.

Lo spettacolo permetterà di conoscere da vicino uno dei grandi figli di Lucca, uno dei compositori più apprezzati di sempre, attraverso un ritratto vero e profondo, che mette in luce anche le fragilità e le debolezze dell’artista: grazie infatti alla consultazione delle oltre ottomila lettere lasciate da Puccini, Elisabetta Salvatori è entrata negli spazi più intimi del maestro, e ne ha ricavato un racconto in cui emergono, accanto ai successi, le sue insicurezze, il timore di non essere all’altezza delle aspettative del pubblico, gli alti e bassi della vita, la paura di invecchiare.

Al racconto prenderanno parte anche i celebri personaggi delle opere di Puccini come Mimì, Rodolfo, Butterfly e Turandot che, magicamente, nella parte finale della serata, incontreranno il loro autore permettendogli di riguardare la sua vita e fargli comprendere che, a conti fatti, è stata davvero bella.

Salvatori: attrice, autrice e regista versiliese, dopo gli studi artistici, scopre il teatro e inizia a raccontare.

Comincia con le “favole in valigia”, ogni fiaba raccontata aprendo una valigia diversa. Nel 1996 a Mostar si impegna in un laboratorio finalizzato a una rappresentazione con bambini serbi e croati e da questa esperienza nasce la fiaba “Tarmillo”,della quale successivamente la casa di produzione Bruno Bozzetto realizza un cortometraggio di animazione.

Nei primi anni Duemila inizia la narrazione per adulti: c’è solo la sua voce, che salta dall’italiano al dialetto versiliese, e un violino, suonato da Matteo Ceramelli che l’accompagna in ogni storia. Le storie sono sempre vere, raccolte intervistando, incontrando e documentandosi. Nel 2001 scrive “Scalpiccii sotto i platani”, la storia dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema del 1944, intenso lavoro di teatro civile che continua a replicare in tutta Italia e che in occasione del 60°anno dalla strage rappresenta anche all’ossario di Sant’Anna. Si occupa di teatro del sacro, teatro civile e storie di passioni riconducibili a personaggi reali pubblici o sconosciuti.

L’ingresso è gratuito con l’acquisto del biglietto di ingresso all’Orto Botanico di Lucca.