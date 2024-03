Sabato 30 marzo dalle 16.30 all’auditorium del CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) in via S.Andrea, 33 a Lucca si terrà “Puccini 24 - 24“., una performance musical-teatrale dedicata al grande Maestro Puccini, un’occasione per augurare a tutti una buona Pasqua. L’evento diviso in due atti inizia con la presentazione del libro “Puccini… Vissi d’Arte, Vissi d’Amor” protagonisti di questa performance artistica saranno la compositrice Mariagrazia Berti che regalerà al pubblico alcuni suoi brani dedicati a Puccini intervallati dalla voce recitata di Gianni Capolei che leggerà dal libro alcune delle romanze più belle musicate dal grande compositore.

Il libro racchiude i testi completi delle romanze e delle arie più famose corredate dalle foto del concorso fotografico “Luoghi e Donne di Puccini” oltre ad una introduzione della musicologa Lisa Domenici e di Don Rodolfo Rossi dell’Archivio Diocesano di Lucca. Il volume ideato e realizzato graficamente dall’associazione Promo-Terr è frutto della collaborazione di altre due associazioni del territorio: Il Sogno di Costantino ODV e dell’Ass. Sbandieratori e Musici della Città di Lucca.

Dopo questa intrigante presentazione ci sarà una breve pausa per il firmacopie, quindi si entra nel vivo di Puccini 24-24 dove si esibiranno in un crescendo di atmosfere il duo musicale e teatrale composto dalle sorelle Bruno (Loredana e Maria) in abiti scenici. Con il poeta Renato Gérard si alterneranno tra musica e poesia, tra le emozioni musicali delle arie e romanze di Puccini ed i monologhi poetici di Gérard dedicati alle donne (ricordando le passioni amorose del compositore).

La scenografia è realizzata con opere artistiche (quadri e sculture) realizzate da artisti contemporanei e alcuni costumi teatrali del Laboratorio Brunier. Al termine dello spettacolo sarà offerto un brindisi per il miglior augurio di Buona Pasqua. L’evento “Puccini 24-24”, presentato da Silvia Torri, è organizzato dall’Associazione Promo-Terr e dall’Associazione Laboratorio Brunier e rientra nel ViviLucca 24 (MusicArt VII edizione) del Comune di Lucca. L’ingresso è a offerta libera e apre un ciclo d’incontri dedicati al maestro che si svolgeranno principalmente nei luoghi nei quali Puccini visse.