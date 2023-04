Pubblicato il concorso per assumere esperto in materia tecnica

E’ stato appena pubblicato il bando di concorso del Comune per l’assunzione di un esperto in materia tecnica di categoria D, che verrà inserito all’ufficio “Lavori pubblici e traffico”, dove andrà in pensione un dipendente con lo stesso ruolo e stessa categoria. Potranno candidarsi i laureati in architettura, in ingegneria e in altre discipline tecniche specificate nel bando che è reperibile su sito www.comune.lucca.it nella sezione “Selezioni e bandi di concorso”. Si tratta, come spiegato nei giorni scorsi dall’assessore Moreno Bruni, dei primi passaggi della manovra sul personale che garantirà il turnover di 57 dipendenti entro il 2025.