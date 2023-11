Pubblicati i bandi del Premio Mario Tobino per i ragazzi delle scuole

Nuova edizione del Premio Mario Tobino per le scuole della provincia. Il Premio compie 18 anni ed è annualmente istituito per promuovere e favorire la conoscenza di Mario Tobino (foto), del territorio dove ha vissuto e lavorato e attivare processi di partecipazione e capacità di relazioni sociali. Per l’anno scolastico 202324 negli Istituti di Istruzione di II grado il concorso è costituito dal laboratorio di scrittura creativa. Agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di I grado e alle classi 4° e 5° delle scuole primarie viene proposto di sviluppare il tema: Mario Tobino e le arti figurative. Scade il 15 dicembre; bandi sul sito della Fondazione.