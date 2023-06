Pubblicata la graduatoria dei voucher estivi “Sono in aumento“

È stata pubblicata dal Comune la graduatoria per l’assegnazione dei voucher che le famiglie potranno utilizzare per la frequenza dei propri figli ai centri estivi. Sono state in tutto 1.277 le richieste pervenute, dato numerico in crescita e in linea con quello degli ultimi due anni: erano 1.158 nel 2022 e 939 nel 2021. Delle famiglie che hanno presentato domanda per ottenere il voucher quest’anno, 336 sono quelle alle quali verrà subito attribuito utilizzando la somma messa a disposizione direttamente dall’amministrazione comunale in Bilancio.