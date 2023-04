“Ptp Start“: un convegno sulla formazione

A sei anni dalla sua costituzione e ormai prossimo al rinnovo, il Ptp Start-Sistema Carta e Cartone fa il punto sulla propria attività e con l’occasione accende i riflettori sul mondo della formazione e del lavoro nei settori manifatturieri - il cartario e la meccanica relativa - che più caratterizzano il territorio lucchese. L’appuntamento è per domani alle 8.15 nella chiesa di San Francesco (piazza san Francesco), con termine alle 12.40.

In programma interventi delle istituzioni, relazioni del mondo scolastico, universitario e del post-diploma, testimonianze delle imprese. Il Ptp-Start è un Polo Tecnico Professionale, cioè una rete di istituti tecnici e professionali, ITS, imprese, organismi di formazione professionale, istituzioni e associazioni di categoria, di cui è attualmente capofila il Polo Fermi-Giorgi di Lucca. La partecipazione al convegno “Carta, cartone, meccanica per il cartario: le opportunità formative del Ptp Start. Sostenibilità, innovazione, energia” è aperta a tutti previa iscrizione al link https:www.spazioformetica.itlandingstart.