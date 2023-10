Psicologia forense e criminologia clinica. Al via il primo corso di laurea a Imt

Con una lezione congiunta dei professori Pietro Pietrini e Giuseppe Sartori ha avuto ufficialmente inizio alla Scuola IMT il primo corso di laurea magistrale in Psicologia forense e Criminologia clinica. “Con questo nuovo corso - commenta il rettore Rocco De Nicola - la Scuola IMT estende l’attività relativa alla didattica, aprendosi anche alle lauree magistrali in collaborazione con altri atenei. Questo, in linea con la strategia di apertura delle Scuole superiori a ordinamento speciale - come la Scuola IMT - con le università. A partire da quest’anno, oltre a questo corso appena iniziato infatti, la Scuola IMT ne ha attivato un altro con l’Università degli studi di Firenze in “Software: Science & Technology”, un ambito in cui il nostro Paese soffre una grave carenza di figure altamente specializzate”. Il corso di laurea magistrale in Psicologia forense e Criminologia clinica è un percorso di studio interateneo tra la Scuola IMT Alti Studi Lucca e l’Università di Padova, in cui Pietro Pietrini, psichiatra e direttore del Molecular Mind Laboratory alla Scuola IMT e Giuseppe Sartori, professore di Neuropsicologia forense all’ateneo di Padova, sono i due coordinatori per le rispettive università.