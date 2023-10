Proximity Care e “Ritrovo di Roberta“. Le risposte ai dubbi dei cittadini: "Progetto in fase sperimentale"

Il progetto Proximity Care ha suscitato molto interesse in Garfagnana e, come succede quando c’è qualcosa di nuovo, anche molte domande da parte dei cittadini. Il Ritrovo di Roberta, l’associazione odv con sede a Pontecosi di Pieve Fosciana, che si occupa delle attività a favore della prevenzione del tumore al seno, ha ricevuto molte domande di approfondimento, che sono state sintetizzate e girate alla dottoressa Elena Innocenti, coordinatore operativo del progetto Proximity Care.

Dottoressa, sentiamo parlare di una lettera di invito dell’Asl che è stata inviata, ma chi non ha ricevuto niente, che deve fare?

"Questo progetto si svolge in fase sperimentale su alcuni Comuni della Garfagnana, per cui non tutte le persone di quei Comuni sono state contattate. Sono state scelte alcune persone che rispondevano a determinati criteri, come età, ultimi esami eseguiti, in modo che fosse possibile eseguire questa prova e migliorarne gli aspetti critici. Quindi, chi non ha ricevuto la lettera, non si deve preoccupare. Segua il piano stabilito dal proprio medico di base o dagli specialisti come ha sempre fatto".

Su che base sono stati scelti i Comuni che stanno facendo il test?

"La prima fase di sperimentazione del modello ha coinvolto solo alcuni Comuni, che si sono “offerti“ per testare il sistema. Tutti gli altri saranno coinvolti da gennaio 2024, quando lo screening su unità mobile verrà esteso a tutta la popolazione della Valle del Serchio".

A che età, dottoressa, bisogna iniziare a fare i controlli preventivi oncologici?

"L’età e gli esami da eseguire sono stabiliti da protocolli regionali e ministeriali che prevedono la mammografia, rivolta a donne di età compresa tra i 45 e 74 anni, con cadenza differenziata in base all’età. Tra i 45 e i 49 anni si svolge annualmente, dai 50 ai 74 ogni due anni. Poi del colon retto, con esame rivolto a uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 70 anni, con cadenza ogni 2 anni. Infine il controllo relativo alla cervice uterina per donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con cadenza triennale tra i 25 e i 34 anni e quinquennale dai 34 anni in avanti".

Dopo Piazza al Serchio, San Romano, Castelnuovo e Gallicano, i prossimi appuntamenti saranno a Bagni di Lucca il 2, 3, 7 e 9 novembre.

Dino Magistrelli