"Provate a riproporre il nostro menù a casa E vi diamo consulenza"

Volete sorprendere qualcuno con una cena romantica homemade, ma non avete la creatività di Cristiano Tomei? Non temete, ci pensa lui. Il famoso chef de L’Imbuto ha accettato di svelare i segreti per una cena di San Valentino indimenticabile, anche a casa. Innanzitutto, se non volete mettervi ai fornelli o non avete tempo per farlo, potete affidarvi direttamente alle sapienti mani della brigata di Piazza del Collegio, che prepareranno le basi per la vostra cena d’amore. Con “L’imbutoBox“ avrete a casa le preparazioni e a voi non rimarrà che seguire le istruzioni per assemblarle e gustarle. Cinque portate, ideate dallo chef, che sicuramente vi faranno fare bella figura.

Altrimenti, se volete contare solo sulle vostre forze, tranquilli. Il vero segreto non è ciò che cucinate, ma come lo fate. E lo dice proprio Tomei. "Tutto sta nella preparazione, bisogna divertirsi soprattutto in una serata come questa. No ai piatti pronti, altrimenti si perde la fase più bella, erotica. Quindi cucinate insieme. Il cibo è eros e l’amore è condivisione carnale e mentale. Se c’è chimica tutto si incastrerà alla perfezione. Il mio consiglio è: impastate. Che sia pasta fresca o lievitata. Sporcarsi le mani per poi pulirle è come discutere per poi fare pace. Magari potete riprodurre la vostra prima cena, il vostro primo incontro. Scegliete di pancia, pietanze golose: un bel piatto di pennette alla boscaiola, con la panna. Osate, trasgredite e non pensate alla linea. Forse eviterei la pasta e fagioli, soprattutto se siete ancora all’inizio della relazione, ma anche quella perché no. L’importante è divertirsi insieme. Godetevela".

Teresa Scarcella