Prova a rubare in un negozio di Lucca. Scoperto e denunciato

A seguito della segnalazione fatta dal personale di un noto negozio di elettronica di Lucca, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute mercoledì pomeriggio per un furto aggravato di apparecchi elettronici del valore di circa 400 euro e perpetrato da un cittadino georgiano di 48 anni, il quale, con una borsa schermata, era riuscito a superare le casse del negozio e tentare la fuga per poi essere bloccato da personale del negozio addetto alla sicurezza. Lo stesso è risultato essere stato denunciato nell’ultimo anno per diversi reati contro il patrimonio. Fatti che fanno ritenere la sua presenza sul territorio di Lucca finalizzata al mero compimento di atti illeciti. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato e colpito da Foglio di via del Questore provvedimento che lo terrà lontano da questa provincia per 3 anni.