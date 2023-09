Protezione Civile I ragazzi entusiasti del campo-scuola

I commenti dei 22 ragazzi e ragazze della Valle del Serchio che hanno partecipato alla settimana di condivisione, sensibilizzazione e formazione, con esperienze giornaliere su temi più diversi dell’emergenza, organizzata dalla Protezione Civile della Misericordia di Gallicano "Anche io sono la protezione Civile 2023", sono entusiastici, come quelle dei loro genitori.

"Ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo imparato e capito tante situazioni che non conoscevamo e spesso ci trovavano indifferenti, proprio per mancanza di conoscenza - racconta un ragazzo di Gallicano che ha molto apprezzato anche la sistemazione nelle tende - Personalmente non ero mai stato in un campeggio e l’esperienza di dormire fuori casa è stata davvero bella e sono nate tante amicizie tra noi, che non si erano mai visti prima di questa settimana vissuta insieme".

"Un corso meraviglioso - ha aggiunto la madre di una ragazza che ha vestito anche i panni di ‘pompiere per un giorno‘ – In ogni passaggio le hanno spiegato una cosa diversa e importante. Poi tutta l’organizzazione delle giornate è stata dettagliata, sicuramente un grosso impegno per gli organizzatori, ma è stata un’esperienza stupenda e superiore a ogni attesa. Grazie ancora".

Tante le realtà, gli enti e le istituzioni presenti sul territorio che hanno aderito senza esitazione al progetto e si sono messi al servizio dei ragazzi, rispondendo alle loro domande e offrendo dimostrazioni pratiche ogni giorno, accompagnate da vere lezioni di primo approccio all’impegno civico e civile.

Dall’arma dei Carabinieri, presente con il comandante Oddo e il maresciallo Martinelli della stazione di Gallicano, a Sergio Rossi, Vigile del Fuoco, che ha spiegato la figura del pompiere facendo anche indossare gli abiti di servizio, al responsabile Area emergenze Lucchese, Andrea Carmignani e al responsabile Anticendio boschivo regionale, Alessandro Selvanetti che hanno spiegato ai ragazzi come i volontari Aib gestiscono l’emergenza incendi, fino all’esperto in telecomunicazioni, Silvano Benelli, che ha avvicinato i ragazzi di un mondo a loro sconosciuto, giocando e imparando utilizzando le radio, tra i tanti altri professionisti in azione nel campo scuola.

Anche l’amministrazione comunale guidata da David Saisi non ha fatto mancare la propria presenza e , con il responsabile dell’ufficio tecnico, ha spiegato ai ragazzi i vari passaggi da carico del Comune durante un’emergenza.

Fiorella Corti