Proteste dei residenti per via San Giorgio

Via San Giorgio, ancora proteste dei residenti. E scrivere per ribadire il pessimo stato complessivo in cui versa la storica strada del centro è una nostra lettrice, Gianna Traverso Coli, che sottolinea come la pulizia lasci a desiderare. "Negli ultimi giorni – scrive – ho visto che questo film con Dustin Hoffman sta girando in tutta la città. Leggendo il programma ho visto che passeranno anche in Via S. Giorgio dove fino alle 3 di notte albergano vocianti clienti del bar di cui si può constatare la cattiva abitudine di buttare le cicche per terra: questo avviene tutte le notti salvo la domenica e mai che vi sia un vigile a controllare! Pensare che sarebbe addirittura prevista una multa da 100 a 300 euro". Traverso Coli individua un altro problema di manutenzione nelle fontane monumentali: "L‘altra brutta figura è lo stato in cui sono tenute le fontane. A volte sono tentata di prendere sapone e una spazzola e dare io stessa una ripulita".