Protesta degli agricoltori “Il sottocosto ci uccide“

LUCCA

Stop alle regole europee che impongono di lasciare terreni incolti e alla concorrenza sleale dei paesi extra UE introducendo il principio di reciprocità per fare in modo che tutti i prodotti che entrano nell’Unione rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno. Sono due dei temi più caldi affrontati durante gli incontri sul territorio promossi da Coldiretti che si sono tenuti a Lucca e Castelnuovo.

L’agricoltura è un volano importante per l’economia lucchese con oltre 2 mila imprese, di cui il 31% condotte da donne, quasi 3.000 occupati diretti e un export da record con 360 milioni di euro di prodotti agricoli e trasformati venduti oltre confine nel 2022. “L’aumento dei tassi di interesse, i costi di produzione aumentati a causa delle guerre, l’inflazione che riduce il potere di acquisto e le conseguenze di alcune scelte sbagliate dell’Unione Europea – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – stanno determinando situazioni di difficoltà in numerose aziende. Sono necessari alcuni interventi che rispondano innanzitutto alla difesa del reddito delle aziende agricole. Come richiesto nei mesi scorsi – ha ricordato il presidente di Coldiretti – c’è finalmente il via libera all’emendamento sul taglio totale dell’Irpef agricola per due anni per 9 aziende agricole su 10, mentre per il resto della platea l’esenzione verrà calcolata in forma progressiva; è prevista infatti l’introduzione di una franchigia di esenzione al 100% ai fini Irpef fino a 10.000 euro della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; per la parte eccedente i 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l’esenzione sarà del 50%. Ora serve uno stop deciso anche alle vendite sotto i costi di produzione tramite più controlli contro le pratiche commerciali sleali”.

Dopo aver ottenuto la deroga di seminare i terreni incolti, lasciati a maggese, all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina anche per rispondere ai bisogni produttivi di grano principalmente, Coldiretti Lucca chiede ora la definitiva cancellazione di una regola europea che favorisce, di fatto, le importazioni di prodotti dall’estero molto spesso che non rispettano gli stessi standard di qualità. E va allargato il fronte del no al cibo artificiale.