Protagonisti di Smile City. Budget da 300mila euro

Lucca protagonista del progetto europeo Smile City per una mobilità sostenibile: ecco oltre 300mila euro di budget dedicato a nuove soluzioni tecnologiche. La città si conferma all’avanguardia nella mobilità sostenibile grazie alla partecipazione al progetto europeo H2020 Smile City, un’iniziativa interamente finanziata dalla Commissione Europea che mira a ridurre le emissioni di Co2 e promuovere l’economia circolare attraverso l’uso di materiali riciclati nelle infrastrutture urbane. Il Comune di Lucca, partner del progetto insieme ad altre 34 realtà, avrà un ruolo di primo piano, coordinando una delle otto fasi progettuali. Nei prossimi mesi, la città sarà coinvolta in un’importante sperimentazione che prevede la realizzazione di 500 metri di pista ciclabile in asfalto gommato riciclato, una stazione di ricarica per e-bike in cemento riciclato e cordoli in gomma riciclata, con un budget dedicato di 326.500 euro. In occasione del meeting di avvio del progetto, in programma ieri e oggi a Roma, gli uffici competenti del Comune sono presenti per rappresentare la città e contribuire all’avvio operativo delle attività previste.

"Essere parte di un progetto europeo di tale portata – commenta l’assessore alla Mobilità Remo Santini – è un riconoscimento del nostro impegno nel promuovere una mobilità sempre più sostenibile e innovativa. Lucca è pronta a sperimentare soluzioni all’avanguardia che migliorano la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente. Ringrazio – aggiunge l’assessore – gli uffici comunali per il lavoro svolto con competenza e dedizione, un contributo essenziale per portare avanti questa visione di città intelligente e sostenibile".

Il progetto “Smile City“, guidato da Etra (European Tyre Recycling Association), coinvolge città e regioni di tutta Europa, tra cui Torino, Creta, Sosnowiec, Bursa, Varna, Belgrado, Istanbul, Manresa e Castilla y León, per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche nell’ambito della mobilità urbana più efficiente, innovativa e rispettosa dell’ambiente, attraverso investimenti in infrastrutture all’avanguardia in grado di rafforza la posizione in tema di sostenibilità urbana.