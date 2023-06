Proseguono sfalci e pulizie nei cimiteri

1Prosegue l’impegno del Comune di Lucca per la pulizia dei cimiteri delle frazioni attraverso la sua società Lucca Riscossioni e Servizi. Nell’ultima settimana gli sfalci hanno riguardato i cimiteri di Meati, Arliano, Gugliano, Piazza di Brancoli, Cappella, Arsina, Arancio, Sorbano del Giudice, Sant’Angelo in Campo, Ciciana, Mammoli e Carignano. Il taglio dell’erba nel cimitero urbano di Sant’Anna è stato iniziato la scorsa settimana e completato martedì. Questa settimana sono in programma Santa Maria a Colle, San Lorenzo a Vaccoli, San Martino in Vignale, Vecoli, Pieve Santo Stefano, Castagnori, San Macario in Piano e Piazzano.