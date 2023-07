Proseguono le presentazioni a Barga: Ecco “Nina” di Patrizia Bartoli

Prosegue la rassegna di presentazioni letterarie nel Comune di Barga, in programma nei mesi di luglio e agosto; manifestazione che nasce dalla sinergia tra amministrazione comunale, Unitre Barga, Asd Uno Spazio per Te, Biblioteca Gli Incartati, Commissione Pari Opportunità di Barga, Fondazione Ricci, Cento Lumi, Istituto Storico Lucchese sez. Barga, GVS e Unità Pastorale di Barga. Venerdì 28 luglio, in piazza del Teatro alle 18, con "Nina", il romanzo di Patrizia Bartoli, presentato da Giovanna Stefani. La storia di una giovane donna fuggita dalla Polonia per approdare prima a Lucca e poi in Garfagnana, in fuga da un amore tradito ma determinata a iniziare una nuova vita.