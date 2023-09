Proseguono le asfaltature

Proseguono i lavori di asfaltatura sul territorio comunale di Altopascio in tre punti centrali della cittadina del Tau. Le manutenzioni straordinarie della pavimentazione stradale riguarderanno infatti via Regina Margherita; via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Fratelli Rosselli e parcheggio Largo Ragazzi ‘99. Gli interventi proseguiranno sul territorio fino al 15 settembre, con le strade che saranno chiuse