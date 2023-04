Proseguono a maggio le ‘pulizie di primavera‘

Dopo il successo registrato nel mese di aprile, le pulizie di primavera di Sistema Ambiente proseguono anche a maggio: l’iniziativa organizzata con la collaborazione del Comune di Lucca, permette infatti ai cittadini di liberarsi dei rifiuti ingombranti comodamente vicino casa. Dal 2 al 17 maggio, i titolari delle utenze domestiche, o loro delegati, potranno portare i rifiuti agli operatori presenti in varie zone del territorio, soprattutto nei quartieri e nelle frazioni più periferiche: i rifiuti dovranno essere divisi per tipologia e non potranno essere conferiti in sacchi neri, che impediscono di verificarne il contenuto.

Il calendario. Il 2 maggio, dalle 14 alle 18, l’appuntamento è alla chiesa di Sant’Ilario di Brancoli; mentre il 4 maggio, dalle 8 alle 12, al cimitero di Mulerna; 6 maggio, dalle 8 alle 12, scuola materna di San Michele di Moriano; 8 maggio, dalle 8 alle 12, parcheggio di via Passamonti angolo via Tofanelli a San Concordio; 9 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di San Vito; 11 maggio, dalle 8 alle 12, cimitero di Antraccoli; 12 maggio, dalle 14 alle 18, piazzale Verdi, angolo via del Pallone, in centro storico; 15 maggio, dalle 14 alle 18, parco Matteotti a Sant’Anna; si chiude il 17 maggio, dalle 8 alle 12, al cimitero di Mutigliano.