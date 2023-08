Prosegue l’iter per due siti di riciclo

Prosegue l’iter per la realizzazione a Capannori del sito che ospiterà le 2 piattaforme di riciclo dei prodotti assorbenti (pannolini, assorbenti igienici, pannoloni) e un centro di selezione di rifiuti tessili. Nei giorni scorsi è stata presentata alla Regione Toscana la documentazione per l’avvio della procedura autorizzativa. L’obiettivo, come da tempi stabiliti dal bando Pnrr, è affidare i lavori entro fine anno per poi portare a termine l’opera entro il 2026. Le due piattaforme finanziate con fondi Pnrr con circa 15 milioni di euro complessivi saranno realizzate da RetiAmbiente in collaborazione con Ascit Spa secondo un progetto condiviso con il Comune e saranno collocate in un unico nell’area di Salanetti utilizzando un capannone di 6.800 metri quadrati, dotato di impianto fotovoltaico.