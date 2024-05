Prosegue fino a domani la collettiva fotografica “Artisti di strada“

1Prosegue fino a domani la mostra fotografica collettiva “Artisti di strada“, promossa dall’Associazione fotografica WeLovePh e allestita nella chiesina di Santa Caterina, in via del Crocifisso. Resta aperta oggi e domani in orario 10-12 e 16-19. Espongono: PaoloBini, Lisa Bonelli, Daniela Cadinu, Michele Celli, Michela Cupisti, Silvio Da San Martino, Marco Della Bartola, Alessandra Fava, Paolo Ferrandello, Marzia Francesconi, Giacomo Giovannetti, Antonella Innocenti, Giuseppe Leonardi, Darianna Martini, Laura Menesini, Andrea Morandi, Mario Morroni, Angelo Moscarino, Iury Olivieri, Paolo Pacini, Gabriele Pardini, Uberto Pinferi, Letizia Ronconi e Giustino Salsa.