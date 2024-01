’Proposte a costo zero, ma l’Asl non ci risponde’

Il consigliere delegato alla sanità, Alessandro Di Vito, risponde al comitato e ricorda che può essere contattato dai cittadini al [email protected], e che è stato aperto un punto di incontro ogni martedì mattina dalle 9 alle 12. “È dal novembre 2022 che, all’interno della conferenza dei sindaci - lo strumento più importante a disposizione degli enti locali per esprimere pareri e sollecitare ad intervenire l’azienda sanitaria - è iniziato un percorso su tematiche sanitarie che definirei in salita, in quanto la materia è complessa e necessita di una forte preparazione e conoscenza – sottolinea Di Vito – . La tematica del Pronto soccorso è stata più volte discussa con gli interessati e nell’interesse di tutti i cittadini della Piana di Lucca, sono state rilevate criticità e avanzate delle proposte. La risposta della Regione e del gestore USL in questi 12 mesi è stata l’aumento del personale Oss (Operatore Socio Sanitario), l’istituzione dell’”infermiere flussista” che ha sottratto una unità di turno all’assistenza diretta al malato, l’istituzione di due posti letto per ricovero immediato (solo a partire dalle ore 8 del mattino) chiaramente insufficienti a smaltire il “traffico di malati” del Pronto soccorso; infine è stata avanzata la proposta di realizzare un inutile prefabbricato all’esterno del Pronto soccorso, che non farà altro che creare ulteriori disagi lavorativi al personale. L’azienda sicuramente ci risponderà che il nostro Pronto soccorso è critico al pari di altri, ma di fronte alle proposte a costo zero avanzate, dal sottoscritto che ci lavora e dal sindaco, è rimasta muta“.

“Da queste considerazioni – specifica Di Vito – si ritiene che l’amministrazione Pardini non si sia dedicata solamente a feste e progettazioni di interventi urbanistici ma abbia anche svolto un importante lavoro all’interno e all’esterno della conferenza dei sindaci nell’ambito dei suoi poteri. Quello che penso sia mancato in questo anno è sicuramente una costante informazione al cittadino, e di questo il sottoscritto se ne assume la responsabilità e si impegnerà in futuro per i dovuti correttivi“.