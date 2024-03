Pronto soccorso in affanno “In arrivo altri 15 medici“

LUCCA

L’Asl replica al consigliere delegato alla sanità, Alessandro Di Vito sulle “false“ assunzioni al Pronto Soccorso. “L’Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce che il Pronto soccorso del San Luca rappresenta una vera priorità per l’Azienda, che sta facendo tutti gli sforzi possibili per dotare la struttura del personale necessario – premette –. E’ vero, come afferma Di Vito, che dei cinque nuovi medici previsti solo due sono arrivati a Lucca, uno dei quali con un tempo limitato per il PS del San Luca (c’è la facoltà di scelta sulla percentuale da dedicare al Pronto soccorso o al 118), ma l’Asl è stata ed è costantemente impegnata nella ricerca di professionisti, con una situazione di difficoltà che si registra soprattutto in alcuni territori“.

“E’ stata fatta in Regione un’ulteriore richiesta di assunzione di 15 medici – fa sapere l’azienda sanitaria – e si lavorerà per convogliarne il maggior numero possibile a Lucca, nella consapevolezza - più volte espressa dalla direzione aziendale e di presidio - che il numero di operatori presenti al Pronto soccorso di Lucca, che l’Azienda ringrazia per la disponibilità e l’impegno, è completamente insufficiente rispetto alle esigenze“. E poi sul progetto di espanzione del Pronto Soccorso: “E’ un adeguamento strutturale, inizialmente legato al piano pandemico, che non richiede necessariamente personale aggiuntivo ma spazi per effettuare distanziamento in caso di eventuali necessità di quel tipo. L’utilizzo dell’area in fase non emergenziale è attualmente oggetto di progettazione in accordo con la Zona distretto di Lucca per offrire servizi a supporto del Pronto soccorso: si è parlato in generale di attività legate alla continuità assistenziale o al 118 e questa impostazione di massima è stata condivisa anche nello scorso mese di febbraio con il Comune e in particolare con lo stesso dottor Di Vito, in attesa di approfondire meglio la questione“.

E sul deficit di posti letto del San Luca: “Un riferimento fuori luogo considerando anche che l’efficienza della presa in carico del paziente oggi non si misura certo sul numero dei posti letto. I letti del “San Luca”, includendo quelli tecnici e di Day Hospital, sono comunque 409 (culle escluse) e in questo 2024 c’è stato un potenziamento con l’apertura anche di servizi migliorativi (letti 2A, admission room, posti letto in chirurgia)“.