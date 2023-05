“Pronto soccorso Cenerentola di tutta l’Asl“

“Una riflessione generale, partendo dalla constatazione che dal luglio 2022 ad oggi – premette il consigliere delegato alla sanità, Alessandro Di Vito – non ci sono atti concreti sul pronto soccorso di Lucca e siamo arrivati alla conclusione che la direttrice Fabiana Frosini - che può contare sul massimo sostegno di questa amministrazione - è stata abbandonata a se stessa. Abbiamo rilevato, purtroppo, che da anni la responsabile del pronto soccorso di Lucca è stata messa nella condizione di tirare anche eccessivamente la corda con i suoi dirigenti pur di garantire un servizio e una risposta alla comunità di cittadini. Nessuna delle proposte che abbiamo informalmente avanzato all’azienda è stata accolta - e pensare che erano “a costo zero. Non vi è, ancora adesso, una pianificazione riguardo all’aumento del personale e il pronto soccorso di Lucca rimane la “Cenerentola” tra tutti i 12 pronto soccorso dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest in termini di “dirigenti medici” (personale di ruolo) Lucca segue l’Isola D’Elba, in condizioni peggiori della nostra“. “Serve anche un documento programmatico sull’attuazione della riorganizzazione del territorio indicata dal Decreto Ministeriale n.77 del maggio 2022 – continua Di Vito –, che se ben attuata potrebbe portare ottimi benefici alla comunità e lo stesso Ospedale San Luca potrà svolgere al meglio il suo ruolo di “ospedale per acuti”. Riteniamo indispensabile una rimodulazione sul nostro territorio dei posti letto (ospedalieri e territoriali), come già indicato nella relazione al Consiglio comunale dedicato: quindi 48 posti letto del “post acuto ospedaliero” e 8 posti letto della “riabilitazione intensiva”, a cui si devono aggiungere non meno di altri 20 posti letto per la riabilitazione “estensiva”“.