Pronto Soccorso, 11 ore di attesa per una diagnosi di epatite

I correttivi non bastano mai quando si parla di sanità. Ecco la storia di una nostra lettrice. “L’altra mattina il figlio di una mia amica ha ritirato delle analisi urgenti: epatite. La sua dottoressa l’ha mandato subito al pronto soccorso. Il fatto è che dopo molte ore, alle 22, non l’aveva ancora visitato un medico e quando ha chiesto gli hanno detto che aveva ancora 15 persone avanti. A quel punto ha insistito di parlare con un medico ma pareva impossibile. Tra l’altro il ragazzo, 22 anni, stava male, aveva dolore all’addome e nausea forte.La madrea allora ha deciso di portarlo via e l’infermiera si è giustificata dicendo che lei non aveva alcun potere, e che faceva bene a portarlo via a Pisa”. “Sono d’accordo che lavorano in grave emergenza - osserva la lettrice - , ma un’epatite finché non si stabilisce di che tipo è, è molto pericolosa. Com’è possibile stare 11 ore al pronto soccorso senza essere guardato? Occorre dire di più?”.