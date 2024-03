Pronti alla Pasqua. Gli albergatori ‘vedono’ una grande stagione. Unica incognita il meteo

Con l’arrivo della Pasqua e l’avvicinarsi della bella stagione, la città si prepara ad accogliere un’ondata di turisti. Sarà un anno migliore o in linea con i precedenti? E’ ancora presto per dare risposte, sebbene gli operatori hanno fiducia, anche perché la promozione della città è indiscutibilmente cresciuta negli ultimi anni e adesso tutti sperano di poterne raccogliere i frutti.

Per avere un quadro abbiamo chiesto l’opinione a Pietro Bonino, presidente di FederAlberghi, il quale ha confermato le buone sensazioni alla vigilia dell’inizio della stagione.

"La città ha grandi richieste - dice Bonino - anche grazie alla cassa di risonanza di eventi dall’enorme portata".

La città respira turismo, si sa, dal Summer Festival e i Comics a eventi di portata senz’altro divesa ma non importante come Verde Mura, ogni appuntamento è una possibilità per godersi un’esperienza nuova.

"Gli eventi sono tanti e attirano un turismo variegato - racconta Bonino - Quelli meno per così dire ‘rilevanti’ attirano un turismo più locale, mentre quelli di fama mondiale non hanno bisogno di pubblicità per far arrivare persone".

Un buon ’volano’ per il turismo lucchese che, a metà marzo, registra già più del 50% di posti-letto prenotati. Prenotazoni che non si fermano nonostante la Pasqua sia alla fine di marzo e che restano in linea con l’anno scorso, confermando il buon andamento del movimento in città.

"E’ ancora presto per confermare la positività - continua Bonino - ma siamo fiduciosi che, nonostante la Pasqua in anticipo, la città avrà grande movimento. Non bisogna però prendere sottogamba la questione meteo, che in periodi come questi influisce molto sulle scelte turistiche".

Le condizioni del tempo sembrano avere una grande importanza, soprattutto per gli italiani che devono scegliere le vacanze pasquali.

"Quando la Pasqua è così anticipata sono più i turisti italiani che scelgono di muoversi, e purtroppo restano legati ancora al meteo. E non è da sottovalutare ancora la concorrenza delle località montane". Una concorrenza che dipenderà da questa stagione ancora incerta e iniziata troppo tardi, e che varia a seconda delle precipitazioni.

Nonostante i dubbi legati al clima, i flussi sono buoni e tutti fa credere che siano destinati a crescere ancora. Il periodo pasquale aprirà le danze, cercando di non deludere le aspettative dell’anno passato. "La bozza c’è, - conclude Bonino - dà solo fastidio la stagionalità che può fare concorrenza. Siamo speranzosi per la primavera. Ma siamo in linea con le passate stagioni".

Lucca quindi si prepara a vivere un’intensa stagione turistica, che avrà inizio con il periodo di pasqua e per tutti i ponti a venire raggiungendo il suo picco nel periodo estivo.

Rebecca Graziano