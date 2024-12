Pronti al Giubileo. L’appello di Giulietti “Più accoglienza“

Il Giubileo ordinario dell’Anno Santo 2025 sarà aperto da papa Francesco il prossimo 24 dicembre. Nelle diocesi del mondo poi, il Giubileo si aprirà la domenica subito successiva, cioè il 29 dicembre. Questo avverrà anche a Lucca con una solenne concelebrazione pomeridiana in cattedrale. Nel pomeriggio di domenica 29 dicembre non sarà consentita alcuna celebrazione liturgica in tutto il territorio diocesano (eventuali eccezioni, per gravi motivi, andranno autorizzate dal vicario episcopale di Area). Alle 16 l’Area pastorale "Piana di Lucca" si ritroverà nella chiesa parrocchiale dell’Arancio, l’Area pastorale "Valle del Serchio" nella basilica di San Frediano e l’Area pastorale "Versilia" nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna. In queste tre chiese si terrà un momento di preghiera, poi da ognuna partirà un pellegrinaggio convergendo su San Giovanni e Reparata, dove c’è l’antico battistero di Lucca, per poi compiere l’ultimo tratto verso la cattedrale alle ore 17.30. Ogni Area, con il coordinamento del vicario episcopale, dovrà provvedere alla conduzione e all’animazione del proprio pellegrinaggio. I membri delle varie confraternite prenderanno parte al pellegrinaggio con i propri abiti processionali. Saranno coinvolte anche la chiesa di San Giusto, il santuario della Madonna a Capannori, il santuario della Madonna Stella a Fosciandora.

"Molti si metteranno fisicamente in cammino e il nostro territorio sarà chiamato a farsi ancor più accogliente per i pellegrini della Via Francigena o degli altri itinerari che attraversano la Lucchesia – così l’arcivescovo Paolo Giulietti – . Tutti, soprattutto, potranno scoprire che, se non si persegue con impegno una meta, la vita è priva di senso. Come scriveva il beato Pier Giorgio Frassati: “Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la Verità, non è vivere, ma vivacchiare”. La vita di chi, decidendo di non partire, rimane comodamente sdraiato sul divano".