Pronti a correre Come sostenere il progetto

È partito giovedì 20 aprile, il crowdfunding promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con l’Associazione l’Amore non conta i cromosomi per sostenere il nuovo progetto “Pronti a correre”. Lo scopo della raccolta fondi è quello di realizzare un percorso di autonomia per bambinie e ragazzie con sindrome di Down che offra ai partecipanti tante opportunità di crescita personale, nelle situazioni quotidiane che preparano e simulano i vari contesti di vita.

C’è tempo fino al 30 maggio per aiutare l’Associazione l’Amore non conta i cromosomi APS, attraverso una donazione sulla piattaforma Eppela, o partecipando agli eventi organizzati dalla sezione soci Coop Lucca che sostiene il progetto.

L’associazione l’Amore non conta i cromosomi è nata dall’unione di famiglie con figli con la sindrome di Down, con l’intento di perseguire progetti di solidarietà sociale, di sensibilizzazione e di operare a favore delle persone che ne fanno parte e delle loro famiglie.

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Un modo per mettere al centro il territorio e tutte le associazioni che, facendo comunità, si impegnano sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, dell’inserimento professionale dei soggetti svantaggiati, del contrasto alla ludopatia e della scoperta del territorio per i più giovani. La raccolta fondi, avviata il 20 aprile e aperta fino al 30 maggio, è dedicata a cinque nuovi progetti: Fiorenza Wheelchair Hockey – Vinciamo insieme (Firenze), Sotto le stelle del bosco dei talenti (Pisa), Rignano: Ciak si gira (Valdarno Fiorentino), Insieme nella giungla (Valdichiana Senese) e Pronti a correre (Lucca).