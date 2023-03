Pronte le lettere per gli espropri Serviranno a realizzare la strada del secondo accesso alla caserma

"Stanno per partire le lettere indirizzate dal Municipio ai proprietari interessati per gli espropri di una strada laterale a via del Centenario e che rappresenterà un secondo accesso per la futura caserma dei carabinieri a Porcari. Dopo non rimarrà altro che affidare i lavori".

La notizia arriva dall’assessore ai Lavori pubblici di Porcari, Franco Fanucchi, per questa opera storica, attesa da decenni. E’ il secondo passaggio fondamentale degli ultimi mesi, dopo l’arrivo del semaforo verde da parte dell’Arma per la progettazione. Ad aprile 2022 la giunta guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha approvato la delibera con la quale si dava mandato agli uffici di indire il bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento della struttura, che devono tener conto delle normative nazionali e delle indicazioni fornite dalla Benemerita in una serie di incontri precedenti, in continuità con lo studio di fattibilità che l’amministrazione aveva a suo tempo presentato.

Le progettazioni proseguono e una volta arrivato l’ok dei titolari delle aree contigue alla struttura, ci sarà l’ok definitivo per la realizzazione del presidio che, come noto, sorgerà nell’immobile delle ex suore Dorotee in via del Centenario, a pochi passi dal centro. Il fabbricato venne acquistato dal Comune il 31 dicembre 2018 per trecentomila euro.

La riqualificazione punterà su trasformazioni leggere e adattabili. Saranno ridisegnati i 1.200 metri quadrati coperti dell’edificio, articolati su tre livelli e gli oltre mille di piazzale esterno. Dimensioni che porteranno la caserma di Porcari ad essere tra le più ampie della Piana, circa il doppio, per fare un esempio, di quella attuale di Altopascio. A Porcari era arrivato anche il Ministro della Difesa dell’epoca, Lorenzo Guerini, il 7 settembre 2020, per perorare la causa.

Dopo 50 anni l’obiettivo è vicino. Ma perché la caserma a Porcari, (che si occuperà anche del territorio di Montecarlo) dopo quelle di Capannori, del Compitese e di Altopascio? I 9mila residenti diventano 18-20mila durante la settimana per il pendolarismo lavorativo, quindi con dinamiche da cittadina. Inoltre si vuole incrementare la sicurezza in generale.

Massimo Stefanini