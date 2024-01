Promozione e Seconda categoria in campo. Ecco tutte le sfide in programma oggi

Mercoledì di Coppa per quattro formazioni lucchesi. Per la Coppa Italia di Promozione, il Pieve Fosciana ospita il San Marco Avenza, nel terzo confronto del triangolare valido per l’accesso alle semifinali. Si gioca alle 14.30 all’"Angelini" di Pieve Fosciana, in quella che è l’ultima partita dei biancorossi sul proprio terreno, che verrà poi momentaneamente chiuso per lavori e costringerà la squadra di Daniele Martinelli ad emigrare, per le proprie gare interne, all’"Albanese" di San Romano. Per la Coppa Toscana di Seconda categoria, in programma le sfide valide per gli ottavi di finale: alle 14.30 Gorfigliano Diavoli Neri-Ghivizzano, alle 18 San Macario Oltreserchio-Acciaiolo: match a eliminazione diretta.

Flavio Berlingacci