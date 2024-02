Promossi giardinieri doc. Diciannove corsisti ora esperti nel restauro dei parchi storici

Tre giorni di esame per 19 allievi che sono oggi “Esperti nel restauro e recupero dei giardini storici“. Questo l’esito di 10 anni di esperienza nell’ambito del corso di formazione gratuito “RE.Gi.S. - Restauro e recupero di giardini storici” organizzato dall’agenzia formativa Per-Corso di Lucca capofila di ATS in partenariato con l’ISS Carrara-Nottolini-Busdraghi e con l’agenzia Formatica Scarl, gratuito perché finanziato con fondi Pnrr e rientra nell’ambito di Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Il corso ha alternato lezioni d’aula, lezioni pratiche, visite in ville e dimore storiche della provincia di Lucca, Pistoia, Pisa e Firenze e lo stage e ha visto il coinvolgimento di docenti esperti del settore provenienti da mondo del lavoro e dall’università e centri di ricerca. Il progetto è nato per rafforzare le competenze necessarie alla manutenzione e conservazione dei parchi e dei giardini storici con l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione. Gli sbocchi occupazionali sono in parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N.42/2004), dotati di parchi e giardini storici; l’attività professionale viene svolta in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di giardini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di giardini e parchi storici.

Il progetto ha visto la collaborazione di: Orto Botanico di Lucca del Comune di Lucca, Villa Reale di Marlia, Agricola Natali e Zefiro Innovazione.

Alla conclusione del corso alcuni allievi hanno già trovato occupazione nel settore ed altri sono disponibili per valutare nuove offerte di lavoro. Per valutare i curricula vitae contattare l’agenzia Percorso al n. 0583333305.