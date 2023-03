Promossi a Vice Commissario Roberto Femia e Angela Manigrasso

Il questore Dario Sallustio ha dato il benvenuto ieri ai due nuovi vice commissari Roberto Femia e Angela Patrizia Manigrasso. Il vice commissario Femia, in Polizia dal 1988, ha prestato servizio a Reggio Calabria, Pavia e Lucca, tra Reparto Mobile, Volanti e Squadra Mobile, vincendo il concorso per Vice Ispettori nel 1996 e, nel 2010, quello da Ispettore Superiore. In servizio alla Squadra Mobile di Lucca dal 2005, inizialmente come responsabile della Sezione Criminalità Organizzata, svolge dal 2010 le funzioni di vice dirigente.

Il vice commissario Manigrasso, in Polizia dal 1989, ha prestato servizio a Reggio Calabria, Bari, Pavia e Lucca, tra Volanti, Anticrimine e Immigrazione con l’attuale ruolo di vice dirigente, superando nel 1996 il concorso per Vice Ispettore e nel 2011 quello da Ispettore Superiore. Ai due nuovi funzionari i migliori auguri per il nuovo incarico dal Questore, dai colleghi funzionari e da tutta la Questura.