Progetto Senegal ecco “Umana-mente“

Oggi alle 18, a Castelnuovo, per la rassegna "Umana-Mente", nella Sala "Luigi Suffredini", l’associazione Progetto Senegal Odv presenta "Racconti dal Senegal" con video proiezione e reportage fotografico della missione umanitaria effettuata nel novembre scorso nell’ambito del ventesimo anniversario della fondazione. Protagonisti della serata Paola Tognini e Ilaria Pocai (in foto) che racconteranno la loro esperienza africana. Per informazioni sulle iniziative ormai ventennali di questa dinamica associazione castelnuovese e garfagnina gli interessati si possono rivolgere al 388 8575644 e alla mail: [email protected], Instagram: Progetto_ Senegal_ Odv e Facebook: Progetto Senegal Odv. "L’invito- spiegano Ilaria e Paola- è esteso a tutti. Parleremo della missione appena terminata, dei progetti in corso e di quelli futuri. Sarà un’occasione per ringraziare i tanti che hanno collaborato a conoscenza gli obiettivi raggiunti in questi 20 anni".

Dino Magistrelli