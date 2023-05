Progetto Santa Maria “Più spazio per i pedoni e 15 stalli ai residenti“ Manca l’ok della Acordon

Passi in avanti sul progetto di Piazza Santa Maria, che vedrà un nuovo assetto dei parcheggi, della viabilità e anche dei flussi pedonali. Lo studio definitivo sta prendendo corpo in questi giorni e, fa saper el’amministrazione comunale, tiene conto sia delle richieste delle associazioni di categoria ma anche della necessità di dare una nuova disposizione più razionale alla piazza che costituisce il principale punto di accesso e scambio a nord fra la Ztl e l’esterno della città.

Un intervento leggero, realizzato tramite la segnaletica orizzontale e l’apposizione di barriere (paletti) che all’occorrenza potranno essere smontate in occasione di eventi. Il progetto prevede di destinare solo l’area nord-est della piazza ai parcheggi a pagamento, mentre sul lato opposto sud-ovest verrà realizzato uno spazio pedonale davanti alle attività commerciali corredato di panchine: sul margine di questa zona troveranno spazio anche 15 nuovi stalli auto gialli dedicati ai residenti.

“Si tratta di una zona molto delicata della città dove è necessario far convivere in sicurezza l’approdo dei mezzi privati che vengono dall’esterno, i mezzi pubblici e un intenso transito pedonale – affermano gli assessori Nicola Buchignani (ai lavori pubblici), Paola Granucci (al commercio e attività produttive) e Remo Santini (turismo e mobilità) – in questa ultima versione del progetto abbiamo raccolto alcuni suggerimenti delle

associazioni di categoria. Ci sarà un’isola pedonale ben definita che metterà ordine nella zona con maggiore quantità di attività commerciali“.

“La fermata delle navette rimane invariata - annunciano gli assessori – . I taxi avranno una corsia esclusiva collocata nella zona nord-est dei parcheggi a pagamento. I lavori inizieranno una volta ottenuto il parere positivo della Sovrintendenza e la riorganizzazione della piazza sarà realizzata in brevissimo tempo”. Dunque il conto alla rovescia è scattato.

L.S.