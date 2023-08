"Progetto Pianeta Terra ad Altopascio: Nuovi Alberi per Ridurre le Emissioni"

"Progetto Pianeta Terra, Alberi per il futuro". E’ quanto accadrà ad Altopascio. Obiettivo: piantumazione di nuovi alberi con l’obiettivo di ridurre l’incidenza delle emissioni di anidride carbonica e delle polveri sottili, migliorando così la qualità dell’aria nella Lucchesia. "Siamo felici di partecipare a questo progetto, molto importante per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio - commenta Daniel Toci, assessore all’ambiente del Comune di Altopascio, - gli alberi sono essenziali per il mantenimento della qualità dell’aria, un tema che ci sta molto a cuore e che ci impegniamo a sostenere. Il verde urbano ha moltissimi benefici, dall’abbattimento delle emissioni e dell’inquinamento acustico alla riqualificazione estetica , rendendo più vivibili i quartieri, soprattutto nei mesi più caldi. Inoltre, avere degli spazi verdi significa poter creare anche luoghi di aggregazione".

Per Altopascio sono stati accettati gli interventi di forestazione urbana che coinvolgono varie aree. L’amministrazione D’Ambrosio è già stata vincitrice di un bando regionale per la piantumazione di alberi nei quartieri residenziali del centro. La Fondazione Cassa di Risparmiodonerà al territorio altopascese nuove piante, offrendo anche un servizio di monitoraggio, assistenza alla crescita e rimozione eventuale. In particolare, nel parco Moro, si prevede la piantumazione di 15 piante e lo smaltimento di due alberi secchi; in via Santa Caterina da Siena 12 nuovi arbusti; 7 nel parco Caduti Polizia di Stato, 6 invece al giardino Donatori del Sangue in via del Valico; 10 al parco Unità d’Italia in via Emilia Romagna.

Il progetto coinvolge anche la frazione di Badia Pozzeveri: in via Gabriele d’Annunzio 23 nuovi arbusti. Le piantumazioni sono previste tra la fine di settembre e la fine di novembre 2023. Il progetto comprende tre anni di attività per garantire l’attecchimento".

Ma.Ste.