Progetto per una città che tuteli i cani

Molte razze canine sono rimaste come alle origini. Tra queste il Groenlandese del Grande Nord, la cui comparsa si perde nella notte dei tempi. Tale razza pare infatti fosse addirittura al seguito delle migrazioni umane dall’Asia al continente americano, arrivando nell’Artico dallo stretto di Bering. Ciò la dice lunga del nostro rapporto coi cani, rimasto indissolubile, a dimostrazione che l’uomo non può fare a meno di questi fratelli minori, come ebbe a definirli Paolo VI. Ma in che misura noi siamo loro riconoscenti? Il comune di Lucca, in collaborazione con il Dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Pisa, sta varando un progetto che mira ad assistere i cani qualora il loro proprietario si trovi in situazioni di difficoltà dovute a fattori diversi. In tal senso Lucca sarebbe tra le prime città italiane ad offrire questo servizio.

Se il progetto si concretizzerà potrebbe conseguire un traguardo importante verso quella cultura civica e cinofila di cui, come si evince da abbandoni, maltrattamenti e altro verso gli animali di affezione, non siano affatto immuni. Sovente infatti la cronaca riporta episodi incresciosi a discapito di gatti e cani. Ai quali si aggiunge, da parte dei padroni, la cattiva gestione di quest’ultimi, non attenendosi alle regole, tra cui quelle di uso di guinzaglio, museruola e raccolta delle deiezioni. Condotta che contribuirebbe a meglio inserire i cani nel tessuto sociale, considerato che non da tutti sono ben visti. Cosa comprensibile e a cui, proprio per il bene dei cani, dovremmo tenere di conto.

Vincenzo Pardini