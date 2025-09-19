Progetto Pass. Il “grazie“ all’Asl di una famiglia

Un sentito ringraziamento al personale Asl che da un anno si occupa del percorso PASS al San Luca. E’ arrivato dalla famiglia di un bambino lucchese con disabilità complessa che ha usufruito delle prestazioni del Day Surgery, essendo sottoposto nell’arco di poche ore e in anestesia a un intervento odontoiatrico, a visita oculistica e a visita pediatrica. I genitori del piccolo paziente, dopo la sua dimissione, hanno voluto inviare una nota piena di gratitudine nei confronti di tutto il personale medico e infermieristico che ha seguito il figlio in questo percorso. La famiglia lucchese evidenzia nella lettera la grande professionalità e soprattutto l’umanità e comprensione dimostrata da tutti gli operatori, con il bambino che è stato seguito in maniera eccellente e adeguata alle sue necessità. Queste belle parole hanno ovviamente riempito di soddisfazione i professionisti interessati, che lavorano quotidianamente nelle strutture sanitarie, con difficoltà ma anche con disponibilità e professionalità, per venire incontro anche alle esigenze delle persone disabili.

“Il programma PASS - sottolinea la referente aziendale del progetto Alessia Praticò, medico dello staff della direzione generale – si pone l’obiettivo di occuparsi della presa in carico delle persone con disabilità intellettiva, motoria e sensoriale mediante l’attuazione di accomodamenti ragionevoli che consistono in risposte personalizzate e di qualità ai bisogni assistenziali. E’ già attivo in tutti i nostri principali ospedali. Al San Luca questo progetto dedicato alle persone con bisogni speciali è partito da un anno“.