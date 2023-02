Progetto Futuro: "Nemmeno durante la guerra le terme erano chiuse"

Sono ormai chiusi da quasi tre anni gli stabilimenti termali di Bagni di Lucca senza che al momento vi siano spiragli per rimediare la situazione. Tornano a sollevare la questione i consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Progetto Futuro", Laura Lucchesi, Massimo Betti e Claudio Gemignani, con un’interrogazione inoltrata al sindaco e alla giunta. Il documento ripercorre dettagliatamente le vicende che hanno portato alla chiusura delle Terme, tra bandi andati deserti (tre), proroghe concesse al vecchio gestire (quattro), con il quale l’amministrazione ha poi aperto un contenzioso per riappropriarsi degli stabilimenti fino alla scadenza senza esito della manifestazione di interesse a rilevarne la gestione andata a vuoto.

"Reputiamo che Bagni di Lucca abbia bisogno di un’amministrazione più coraggiosa che proponga e realizzi idee - affermano i consiglieri - Il bando doveva già essere pubblicato almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale, cioè nell’estate 2018, e che le proroghe per mancanza di iniziativa, studio del settore e coraggio ha portato danni ai dipendenti, ai turisti, alla cittadinanza, all’indotto diretto e indiretto, agli stabilimenti, all’immagine".

"Non possiamo permetterci - chiudono i tre –una chiusura ancora prolungata di un settore trainante per il nostro comune. Ad oggi si rileva una completa carenza a livello strategico e imprenditoriale nella capacità di trovare investitori. Il Comune deve creare e cercare le giuste condizioni per agevolare gli investimenti".

Marco Nicoli