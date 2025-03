Profumi e colori di primavera. Antiche camelie Lucchesi. Secondo week-end di mostra

Il primo week-end ha fatto registrare subito un numero elevato di presenze. La mostra delle "Antiche camelie della Lucchesia", edizione numero 36, prosegue oggi e domani, secondo week-end di eventi che proseguiranno il 22 e 23 e il 29 e il 30 marzo. Il vero protagonista resta il Camellietum Compitese, già preso d’assalto la scorsa settimana, con 1.600 piante distribuite su quattro ettari di terreno e con più di mille cultivar (specie). Questo è il giardino di camelie più vasto e visitato d’Europa. All’evento collaborano 40 realtà di volontariato del territorio. È già stato raggiunto il record storico delle gite organizzate, con 140 bus che arriveranno dall’Italia ma anche dall’estero, Nord Europa in primis ma anche Spagna e Slovenia. Una esplosione di colori e di profumi, con una curiosità. Proprio nel Compitese c’è l’unica piantagione di tè italiano. All’Antica Chiusa Borrini. C’è poi la parte gastronomica. Si possono infatti degustare i piatti tipici lucchesi. Il menù di oggi e domani prevede zuppa alla frantoiana, stracotto al vino rosso, trippa con fagioli all’olio e il tipico dolce lucchese, il buccellato. Previste visite guidate e possibilità per i bambini di salire in groppa ad asinelli ed alpaca. Il costo del biglietto è 8 euro (ingresso gratuito per persone disabili e fino a 13 anni) e comprende la navetta. Il centro del paese sarà chiuso al traffico, ma è possibile parcheggiare presso il Frantoio sociale del Compitese (via di Tiglio), dove c’è anche la biglietteria. Informazioni e programma sono consultabili sul link diretto al programma (in costante aggiornamento): https://www.camelielucchesia.it/articolo/mostra-antiche-camelie-lucchesia-2025-programma/

Massimo Stefanini