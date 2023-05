“Profumi di scena“ Chiusura in bellezza

Sarà la grande musica dell’Orchestra regionale della Toscana a chiudere sabato la rassegna Profumi di scena all’auditorium di Porcari con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo. Alle 21 andrà in scena un omaggio ironico e scoppiettante in stile jazz a Johann Sebastian Bach. L’ensemble degli ottoni e delle percussioni sarà accompagnato dalla voce recitante di Isabella Brogi. Alle trombe ci saranno Donato De Sena, Stefano Benedetti e Luca Betti. Ai corni Andrea Albori e Massimo Marconi, mentre il trombone sarà affidato a Fabiano Fiorenzani e la tuba a Riccardo Tarlini. Roberto Bichi si occuperà, infine, di batteria e percussioni. Il biglietto intero costa 15 euro. Le persone con più di 65 anni e quelle in possesso della Carta dello spettatore di FTS ridotto di 12 euro. Infine 8 euro è il costo del biglietto riservato a studenti universitari con Carta studente della Toscana e biglietto futuro under 35 di Unicoop Firenze.