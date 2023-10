Processo Seung, anche i medici parte civile

"Anche l’ordine dei medici di Pisa, oltre all’Asl, si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio della collega Barbara Capovani". Ad annunciarlo è il presidente Giuseppe Figlini. "E’ stato ribadito nel Consiglio direttivo che si è svolto giovedì". Così, dopo l’Asl, anche l’organismo che si occupa della difesa e regolamentazione della professione medica ha riaffermato la volontà di essere rappresentato nel procedimento che vede imputato Gianluca Paul Seung (nella foto), il 35enne di Torre del Lago, accusato di aver ucciso la psichiatra che 4 anni prima aveva firmato le sue dimissione da quel reparto diretto proprio da lei dal 2021.

La prima udienza in Corte d’Assise a Pisa è prevista per il 13 dicembre, dove si tratteranno, appunto, le questioni preliminari tra cui le costituzioni di parte civile. La famiglia della dottoressa uccisa ad aprile scorso è tutelata dall’avvocato Stefano Del Corso. Seung è invece difeso dagli avvocati Gabriele Parrini e Andrea Pieri.

Nello stesso consiglio è stata raddoppiata la borsa di studio prevista in memoria della professionista pisana. "Abbiamo visionato le domande e, vista l’eccellenza dei candidati (oltre 30), al di sopra delle nostre aspettative, abbiamo deciso di istituire due premi di laurea per un totale di 6mila euro", aggiunge Figlini. Il bando era riservato a giovani studenti di Medicina. Chi vincerà potrà così sostenere le spese delle tasse per un anno e anche di alcuni libri. I nomi saranno svelati entro la prossima settimana.