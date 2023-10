Processo contro Seung. Per il delitto Capovani: "L’Asl sarà parte civile"

"Il 13 dicembre comincerà il processo a Gianluca Paul Seung accusato di aver ucciso la dottoressa Barbara Capovani davanti al reparto di psichiatria e la Asl Toscana nord ovest si costituirà parte civile". L’ha annunciato in una nota la direttrice generale dell’azienda sanitaria, Maria Letizia Casani. "Il 21 di aprile scorso - ha aggiunto - è stato per noi un giorno terribile che non dimenticheremo mai, che ha lasciato negli operatori un profondo dolore e sconcerto per la perdita di una figura stimata e apprezzata. Barbara era una persona e una professionista speciale, il suo sguardo era sempre rivolto verso chi stava soffrendo, agli ultimi, spesso dimenticati. La costituzione di parte civile è un atto per noi importante e dovuto come segno di riconoscenza verso chi ha dato tanto e un monito contro la violenza nei confronti del personale sanitario".

Il processo con il giudizio immediato al 35enne di Torre del Lago, accusato di aver ucciso Barbara Capovani davanti al reparto che la professionista dirigeva, e di cui era un ex paziente, inizierà il 13 dicembre in corte d’Assise a Pisa. L’imputato è da mesi in carcere ed è stato giudicato imputabile dai periti del Giudice per le indagini preliminari. Non è ancora chiaro se Seung sarà in aula durante le udienze. Sul punto i suoi difensori Andrea Pieri e Gabriele Parrini, che lo hanno incontrato più volte in cella, non hanno ancora saputo dare una risposta definitiva: "Ha espresso opinioni contraddittorie al riguardo".

Finora il giovane si è rifiutato anche di sottoporsi alle perizie psichiatriche e respingendo ogni accusa. L’arma del delitto, probabilmente una spranga simile a quelle utilizzate nelle arti marziali non è masi stata ritrovata. Il castello probatorio, tuttavia, secondo il pm Lydia Pagnini e gli inquirenti della squadra mobile che hanno condotto le indagini è solido. A cominciare dalke immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana del 21 aprile scorso quando è stato commesso l’omicidio e che hanno immediatamente indirizzato le indagini verso Seung. Così come il ritrovamento delle scarpe rosse, quel paio di scarpe da ginnastica ben riconoscibili proprio nei frame catturati dagli occhi elettronici e recuperate prima che raggiungessero la Tunisia in un contenitore per il riciclo degli indumenti vicino all’ospedale dove lo stesso trentacinquenne le avrebbe gettate per disfarsene.

Gab. Ma.