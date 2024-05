Problemi con i rifiuti. Protestano i residenti

A Massa Macinaia, in alcune traverse delle vie principali, è saltata la raccolta periodica degli abiti e degli stracci e i sacchetti sono esposti in strada ormai da giorni. A segnalare il disguido un gruppo di residenti di via Sodini, che spiegano anche le difficoltà che hanno avuto a far presente il problema alla stessa azienda Ascit. "Dopo diverse telefonate – racconta una residente - la mia vicina di casa si è sentita dire che doveva mandare una mail per segnalare il problema. A nulla è valso il fatto cha abbia 80 anni e abbia spiegato che non ha mail e non ha nessuno a cui rivolgersi che la possa aiutare a mandarne una. Altri che hanno chiamato, invece, non sono stati altrettanto fortunati, perché hanno solo potuto parlare con un risponditore automatico e non hanno più saputo niente. Dopo quasi una settimana, i sacchetti sono ancora a filo strada, e nessuno certamente se li rimette in casa.

Il problema però è che, saltato il passaggio del 16 maggio, la prossima raccolta porta a porta del tessile sarà il 18 luglio". I residenti chiedono di capire come devono fare e soprattutto garanzie affinché il prossimo passaggio non salti le corti e le stradine secondarie. "Forse vanno meglio istruiti gli addetti alla raccolta – concludono in via Sodini – altrimenti ci saranno cittadini che rischiano di pagare per un servizio che poi non ottengono".

B.D. C.