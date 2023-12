Problemi anche per Libertas e Sky Walkers

Il caso di legionella ha creato qualche problema anche agli altri roster che utilizzano il Palatagliate, come lo Sky Walkers, una delle ultime formazioni che ha utilizzato il palazzetto. Prima del match casalingo contro Montemurlo si è svolta anche la festa dei bambini del minibasket, utilizzando alcuni di loro anche le docce, come per altro hanno fatto a fine partita i due roster e gli arbitri. Al momento però non si registrano casi e la situazione da parte della società è in monitoraggio continuo. Discorso diverso per il Green Le Mura Spring e Libertas. Il roster femminile che gioca in serie B, al momento sta osservando la sosta per le festività natalizie. Le due giocatrici ucraine sono già partite ed il resto del roster si sta continuando ad allenare alla palestra di Sant’Alessio, assieme al resto del settore giovanile biancorosso.

Stesso discorso per la Libertas. I ragazzi di coach Romani non sono riusciti ad allenarsi soltanto ieri per l’indisponibilità del palezzetto, ma questo non ha creato disagi, visto che anche in questo caso ci sarà la sosta natalizia. Infatti la Libertas durante la settimana si allena soltanto il mercoledì al Palataglite, mentre l’altra formazione che partecipa sempre al campionato di prima divisione maschile, ma nel gione B lo Sky Walkers si allena al palazzetto il giovedì e questo pomeriggio era già stato saltato per la concomitanza del match del Bcl.