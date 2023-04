"Probabile la chiusura del servizio bancomat"

Preoccupazione a Valdottavo per la paventata chiusura del servizio bancomat. Malumori e proteste tra i residenti di una vasta zona. Se ne fanno interpreti i consiglieri del gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi. "Spesso - affermano in una nota - sentiamo parlare di incentivare i piccoli paesi, soprattutto quelli nelle vallate o più lontani dai maggiori centri cittadini ma, ormai, è diventato un vecchio adagio. Lo sentiamo infatti ripetere in continuo soprattutto dopo la pandemia, ma la realtà è ben diversa. Ne è una dimostrazione il fatto che con molta probabilità verrà chiuso il servizio bancomat nella frazione di Valdottavo a soli pochi anni di distanza dalla chiusura di quello di Diecimo".

"Una decisione che non condividiamo - sottolineano - perché a nostro avviso è avvenuta senza alcuna condivisione o confronto con il territorio, con gli abitanti e con le attività economiche. Il nostro auspicio è di un ripensamento". "Le difficoltà dei piccoli comuni sono tante ma, come è possibile incentivarli quando vengono privati di servizi ormai considerati essenziali - concludono - ? E di fronte a tali disagi che si manifestano troppo spesso ai danni della popolazione assistiamo poi ad un’amministrazione che anche in questo caso pare essere inerme".

Marco Nicoli