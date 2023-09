Pro Gest, gli scioperi. Presidio ai cancelli: "Festivi non pagati. Aspettiamo la sentenza"

Sciopero di un’ora alla Pro Gest di Altopascio, ex Ondulati Giusti, settore cartotecnico, con stabilimento nei pressi del casello autostradale. Con le bandiere e con le sigle sindacali Slc Cgil (Simone Tesi) e Fistel Cisl, (Fabio Guerri) insieme alle Rsu (Franco Magrini, Fabrizio Bottai, Gianluca Quinci e Nicola Calandriello), presidio ieri davanti i cancelli di ingresso dell’impresa. Dalle 13 alle 14 si sono astenuti coloro che avevano il turno di mattina (ultima ora), quelli della prima ora della seconda fascia e per il personale a giornata (dalle 14 1alle 15) e questa mattina dalle cinque alle sei, al termine del turno di notte.

"Oggi è prevista l’udienza rinviata la scorsa primavera nel processo che l’azienda ha intentato contro i suoi dipendenti dopo che gli stessi avevano chiesto il pagamento di giorni festivi, principio stabilito dal Contratto Nazionale di riferimento e normalmente applicato da tutte le aziende del settore, – si legge in una nota dei sindacati - e l’impresa non permette nemmeno ai lavoratori che ha trascinato in tribunale di poter essere presenti. La vicenda, lo ricordiamo, - affermano i sindacati - ha del paradossale: la Progest decide di portare in tribunale i suoi dipendenti anche coloro che da anni non ci lavorano più, dopo che l’Ispettorato del Lavoro di Lucca ha accertato la ragione delle maestranze. Auspichiamo che si arrivi in tempi rapidi alla sentenza, stante la chiarezza degli elementi. I lavoratori sono però determinati nel perseguimento del riconoscimento dei loro diritti contrattuali e lo sciopero lo dimostra". Fin qui Slc Cgil e Fistel Cisl.Tutto nacque da alcune festività cadute di sabato.

Gli addetti avevano chiesto i permessi per poter assistere alla seduta ma, a quanto pare, senza ottenere risposta. Questo ha creato ancora attriti con la proprietà, del gruppo veneto Zago, proprietario in Italia di numerose attività produttive legaste al mondo cartario e non solo. C’è poi la questine legata alla costruzione (in corso), del capannone per attivare una nuova linea produttiva, tecnologicamente avanzata che si sperava potesse rappresentare un volano a livello occupazionale. Per il momento, però, vige la cassa integrazione. Massimo Stefanini