Mobilità, ecco il primo tavolo di confronto con le aziende del territorio che hanno presentato e promosso un piano spostamenti casa-lavoro. Nella giornata di mercoledì si è tenuto a Palazzo Orsetti il primo tavolo di confronto dei Mobility Manager Area di Lucca, convocato dal Comune, che nel settore della mobilità territoriale svolge le funzioni di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale, con il compito di mantenere i collegamenti tra la struttura comunale e le aziende di trasporto locale, di assistere le aziende nella redazione dei piani spostamento casa-lavoro - e dei piani spostamento casa-scuola -, collaborando eventualmente alla loro realizzazione, con un ausilio tecnico e supporto informativo per promuovere iniziative di mobilità di area.

Erano presenti alla riunione in rappresentanza del Comune di Lucca l’assessore con delega alla mobilità Remo Santini, l’architetto Andrea Bulleri, che ricopre l’incarico di Mobility Manager d’Area e Pamela Salvatore, responsabile dell’ufficio mobilità, oltre alle aziende che hanno presentato un valido piano spostamenti casa – lavoro tramite i propri responsabili. "Questi incontri sono fondamentali – dichiara Santini – per agevolare l’attuazione di queste misure su ampia scala, discutendone le modalità di applicazione, oltre a intrattenere un confronto costante con le aziende che si stanno organizzando o vorranno organizzarsi al riguardo. Il Comune , come Mobility Manager di Area, è pronto a fornire un ausilio tecnico efficiente in sostegno ad ogni iniziativa che promuova una mobilità di area sostenibile e virtuosa". Sono previsti nelle prossime settimane ulteriori incontri, aperti a tutte le aziende interessate.