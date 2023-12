Primo nome internazionale per il Limbo festival

Limbo Festival ha svelato il nome della prima star dell’edizione 2024, che si terrà dal 5 al 7 luglio nello scenario della tenuta "Il Ciocco" di Barga: a salire sul palco sarà Lee Burridge. L’artista in questi ultimi anni pubblica musica collaborando con artisti da lui stessi scoperti, come Lost Desert, e con DJ del calibro di Junior Akwerty, con cui nel 2017 pubblica il brano "Lingala", che conquista i dj di tutto il mondo guadagnando popolarità sia nei club che alla radio. Remixato da Gorje Hewek & Izhevski, il pezzo ha registrato oltre 5 milioni di stream su Spotify ed è stato inserito nella colonna sonora della serie Netflix "White Lines" nel 2020. Attualmente vive tra Londra, New York e Los Angeles e continua a suonare nei club e nei festival di tutto il mondo.

Limbo Festival da così il benvenuto al primo artista della sua ricca lista di ospiti che verrà svelata nel corso delle settimane a venire. Dopo il successo riscosso con l’edizione 2023, che ha dimostrato quanto l’evento sia diventato uno dei boutique festival più particolari, apprezzato sia in Italia che all’estero, si prepara a progettare un’edizione ancora più ricca e variegata della precedente. Tante saranno le novità che attendono i partecipanti, prime fra tutte una nuova area glamping, una caravan zone e i retreat di pace e benessere.