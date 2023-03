Primo Maggio tutto al femminile E gli eventi in piazza Moro inizieranno già il giorno prima

Discoteca sotto le stelle in piazza Moro con famosi dj la sera di domenica 30 aprile e concerto in onore dei lavoratori lunedì, a partire dal pomeriggio, con diverse artiste, tutte donne, reduci dal festival di Sanremo. E questa è una novità dell’ultima ora.

Dunque adesso è ufficiale. Come da noi anticipato, il concerto del Primo Maggio in questo 2023 raddoppia. Se il nuovo format piacerà, diventerà una tradizione fissa, con la doppia giornata. Sui nomi è ancora tutto top secret, sono in fase di definizione gli ultimi dettagli e ci sono in ballo contratti ed altri adempimenti. Ma è questione di giorni e poi il Municipio capannorese li renderà noti.

Il progetto è quello di avere due serate anziché una, con la parte della domenica sera dedicata maggiormente ai giovani. Alla manifestazione allestita per la Festa del Lavoro, una delle più apprezzate d’Italia, da anni arrivano in cinquemila circa (questa la media) da ogni angolo della Toscana e non solo. Del resto i nomi dei big che si sono esibiti su quel palco rappresentano una garanzia assoluta: Elio e le Storie Tese, i Nomadi, gli Stadio, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Ron e molti altri. Nel 2022 Max Gazzè. Il 30 aprile primo step. Ad orbitare attorno alla parte musicale, mercatini, gastronomia, prodotti tipici, le bancarelle delle associazioni del territorio e dei sindacati che metteranno l’accento sull’attuale fase occupazionale in Lucchesia. Quindi anche un momento di riflessione oltre che di puro divertimento.

Ventiquattro ore dopo si rinnoverà la tradizione, con i soliti cinquemila che si divertiranno nell’ambito del solito format, ormai collaudato nel corso degli ultimi tempi, specialmente dal post pandemia in poi: prima l’esibizione di una cantante o di un gruppo del settore emergenti e che è particolarmente gradito al pubblico giovane e successivamente lo show dell’artista donna nazional popolare che anche nel 2023, sarà reduci dal festival di Sanremo. Il calendario si presta, perché non approfittarne?

Una doppia giornata gratuita che in tanti non vorranno perdere. Capannori si è ritagliata una tradizione notevole. Due giornate di festa che serviranno anche per valorizzare il territorio e per far beneficiare del week-end il cosiddetto indotto: bar, ristoranti e strutture ricettive avranno la possibilità di lavorare e di aprire al meglio la stagione del turismo primaverile. Ingresso gratuito. Poi si comincerà a parlare della rassegna estiva vera e propria, "Ma la notte sì", che si svolgerà dietro il palazzo comunale.

Massimo Stefanini