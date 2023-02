Primo maggio, due giorni di concerti

Una novità assoluta. Il concerto del Primo Maggio a Capannori raddoppia. Nel 2023 due eventi anziché uno. Approfittando del fatto che la festa dei Lavoratori cadrà nel giorno di lunedì, ci saranno due concerti invece di uno: il primo domenica 30 aprile e il secondo nella giornata canonica in cui si è sempre svolto. Il Comune ci sta lavorando. Si tratta di definire i dettagli.

Due giornate di festa che serviranno anche per valorizzare il territorio e per far beneficiare del week-end il cosiddetto indotto: bar, ristoranti e strutture ricettive avranno la possibilità di lavorare e di aprire al meglio la stagione del turismo primaverile. Nello specifico, domenica 30 aprile, sul palco di piazza Moro, spazio alle band giovanili e alle proposte di avanguardia. Tutto ciò accanto ad un artista in ascesa, comunque conosciuto che è in fase di definizione. Ad orbitare attorno alla parte musicale, mercatini, artigianato, il cibo dello street food, prodotti tipici, le bancarelle delle associazioni del territorio e dei sindacati che metteranno l’accento sull’attuale fase occupazionale in Lucchesia. Quindi anche un momento di riflessione oltre che di puro divertimento.

Ventiquattro ore dopo, si rinnoverà la tradizione, con i soliti cinquemila che balleranno nell’ambito del solito format, ormai collaudato nel corso degli ultimi tempi, specialmente dal post pandemia in poi: prima l’esibizione di un cantante o di un gruppo del settore emergenti e che è particolarmente gradito al pubblico giovane e successivamente lo show dell’artista nazional popolare che anche nel 2023, sarà un reduce dal festival di Sanremo. Il calendario si presta, perché non approfittarne? Una doppia giornata gratuita che in tanti non vorranno perdere. Capannori si è ritagliata una tradizione notevole: di fronte al Comune si sono esibiti nomi come Elio e le Storie Tese, i Nomadi, gli Stadio, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Ron e molti altri. Nel 2022 Max Gazzè.

Senza contare che negli ultimi due anni, per la rassegna "Ma la notte sì", sono arrivati Piero Pelù nel 2021, Francesco Gabbani e Irama nel 2022. Insomma, una novità, quella del doppio evento per il Primo Maggio, che senza dubbio attirerà molti fan. Si tratta, lo ricordiamo, di una manifestazione ad ingresso gratuito e che vede arrivare ogni anno migliaia di persone da tutta la Toscana e non solo.

Massimo Stefanini