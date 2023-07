Primo incontro dopo la svolta Valmet “Valide le intese sottoscritte a marzo“

Si è svolto ieri l’incontro tra le rappresentanze sindacali delle aziende lucchesi di area Tissue di Koerber (Engraving, Koerber Tissue e Koerber Tissue Fold ex Mtc) presenti le rappresentanze territoriali di Fim Cisl e Fiom Cgil, rispettivamente Bruno Casotti e Nicola Riva. L’incontro è avvenuto con lo scopo di confermare ufficialmente il passaggio

di proprietà alla multinazionale Valmet, alla presenza dell’amministratore dottor Cruz, Ceo di Koerber Tissue. “E’ stato illustrato il percorso che durante i mesi scorsi ha portato all’intesa, con le attività in atto per giungere in autunno inoltrato al perfezionamento e al distacco dalla Koerber – spiegano le Rsu– , confermando la validità delle intese sottoscritte a marzo con il progetto di riorganizzazione, particolarmente sofferto da parte sindacale. Per quanto riguarda le attività di Valmet già legate al settore cartotecnico e per le intenzioni di investimenti, questo passaggio viene descritto da Cruz come portatore di sviluppi positivi: in questo senso le rappresentanze aziendali unitamente ai sindacati hanno rimarcato la necessità di intraprendere un confronto con la nuova proprietà che potrebbe svolgersi alla fine del mese di luglio“.